La popularité croissante de “All I Want for Christmas is You” montre que l'industrie de la musique valorise les vieilles chansons

Rien ne peut arrêter “All I Want for Christmas is You” la chanson de Mariah Carey a déjà rapporté plus de 60 millions de dollars à la chanteuse. Et cette chanson semble être plus populaire que jamais en 2020

Du 24 novembre au 30 novembre, cette chanson a été écoutée en moyenne environ 1 million de fois chaque jour sur Spotify aux États-Unis , contre un peu plus de 600 000 fois par jour sur la même période en 2019 et 800 000 pendant cette période en 2018.

C'était déjà la deuxième chanson la plus écoutée aux États-Unis le 30 novembre, mais seulement la 10e à la même date en 2019.

Et encore ces chiffres ne portent que sur Spotify. On constate la même tendance sur des srvices concurrents comme Apple Music.