Trois étranges monolithes métalliques de 3 m de haut sont apparus aux Etats-Unis et en Roumanie

On ignore qui a érigé trois étranges monolithes métalliques d'environ 3 m de haut apparus aux Etats-Unis et en Roumanie : le premier mis novembre dans un désert de l'Etat de l'Utah aux USA, le second fin novembre dans le nord-est de la Roumanie, et le troisième, début décembre, au sommet d'une montagne en Californie raconte NPR.

Ces trois obélisques triangulaires ne sont pas identiques, ils semblent relever d'une installation artistique. Mais ils ont eu beaucoupde succès sur le sréseaux sociaux, avant qu'ils ne disparaissent aussi mytérieusement qu'ils étaient apparus.

Un sportif qui vit dans l'Utah a expliqué qu'il avait retiré le monolithe apparus dans cet Etat pour éviter que des milliers de curieux viennent le voir et dégradent l'environnement.

Des policiers roumains ont expliqué, de leur côté, que cette colonne métallique avait été installée illégalement dans une zone aréchéologique avant de disparaître sans que l'on sache qui l'avait placé à cet endroit près de la ville de Piatra Neamt souligne sur Facebook Andrei Carabelea .