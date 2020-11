France Télévisions prépare une adaptation en série TV de "La peste" d'Albert Camus

France Télévisions prépare une adaptation en série de "La peste", célèbre roman d'Albert Camus publié en 1947 et qui a connu cette année un regain d'intérêt à cause de l'épidémie de coronavirus. L'annonce a été faite par Stéphane Sitbon, le nouveau patron des programmes du groupe public, lors d'une rencontre en visioconférence avec la l'association des journalistes médias (AJM).

Ce projet, encore en développement, vise à montrer que le groupe public est capable de "sortir du sentiers battus" pour concurrencer Netflix, "menace numéro 1" des chaînes traditionnelles, a-t-il expliqué. "Avec 9 millions d'abonnés à Netflix, le public est en demande de fictions plus exigeantes, de contenus plus audacieux. (...) Les plateformes nous ont lancé un défi créatif et nous obligent à nous tirer vers le haut. (...) Ca oblige toutes les chaînes linéaires dans le monde entier à se remettre en question."

L'adaptation du roman de Camus est "une audace à laquelle on croit, dans le contexte qu'on vit actuellement, à la fois de montée des radicalités de toutes parts et le contexte sanitaire particulier", a expliqué Stéphane Sitbon, qui a précisé que "beaucoup de plateformes" voulaient adapter le roman, déjà transposé au cinéma en 1992 par le réalisateur argentin Luis Puenzo.

Le projet a été confié à Siècle Productions et au scénariste Gilles Taurand.