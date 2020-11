Isabelle Huppert meilleure actrice du monde au XXIe siècle selon le New York Times

Le New York Times a établi la liste des 25 meilleurs acteurs et actrices du XXIe siècle, et la Française Isabelle Huppert est la première femme.

Selon le journal de référence aux Etats-Unis : "Intrépide et envoûtante, parfois effrayante, parfois bizarre, Isabelle Huppert a assumé une étonnante série de rôles tout au long de sa carrière, passant sans effort des larmes aux cris, des histoires les plus droites aux plus glorieusement dérangées. Elle a joué dans plus de 50 films au cours de ce siècle seulement, un travail qui témoigne de son ambition et de sa popularité, mais suggère également une faim vorace que vous pouvez voir dans son jeu."

Si l'on regarde la liste avec hommes et femmes, Huppert figure en deuxième position derrière Denzel Washington.

Le grand quotidien américain explique sa démarche et reconnaît ses limites : "Il n'y a pas de formule pour choisir le meilleur, et cette liste est à la fois nécessairement subjective et peut-être scandaleuse dans ses omissions. Certains de ces artistes sont nouveaux sur la scène; d'autres existent depuis des décennies. En faisant nos choix, nous nous sommes concentrés sur ce siècle et avons regardé au-delà d'Hollywood."