Des clients britanniques d'Amazon acheteurs de la nouvelle PlayStation 5 se sont vus livrer à la place des objets qui n'ont aucun rapport avec elle

Certains clients britanniques d'Amazon ont trouvé des articles qu'ils n'avaient jamais commandés tels que des accessoires pour la cuisine ou des jouets à l'intérieur, au lieu de la dernière née des consoles de jeu vidéo, la PlayStation 5 signale la BBC.

Plusieurs d'entre eux craignaient que leurs consoles aient été volées pendant le transport, et mettent en cause le personnel de livraison. La PlayStation est en effet en rupture de stock dans plusieurs pays. Certains les commandes en quantité pour les proposer ensuite au double de leur prix sur Amazon ou sur des réseaux sociaux : de 500 euros, la console passe à 1.000 euros. Un phénomène qui concerne aussi la nouvelle Xbox de Microsoft, elle aussi en rupture de stock, et actuellement indisponible, en France, par exemple.

Des clients mécontents sont publié sur Twitter des photos et des vidéos d'objets divers (friteuses, nourriture pour chiens, grils électriques ou lampes) qu'ils disent avoir reçu sans les avoir jamais commandés. Bien que de nombreuses affirmations ne puissent être vérifiées, Amazon a admis qu'il y avait eu des problèmes de livraison.