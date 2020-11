On ne s'attend pas à ce que le compte Instagram officiel du pape "like" une bimbo dans une position suggestive, fesses à l'air. C'est pourtant ce qui s'est passé comme s'en félicite une jeune brésilienne, Natalia Garibotto, 27 ans. Parmi les plus de 140.000 "J'aime" il y avait celui du compte du pape géré par une équipe de communicants.

Cela n'a fait que renforcer l'audience (qui compte déjà plus de 2 millions d'abonnés) de l'ex-petite amie du basketteur Kyrie Irving, qui est habillée dans le style «American school girl», devant le casier d'un collège

"Au moins j'irai au paradis" a ajouté la jeune fille précisant que sa maman n'aime pas qu'elle montre ses fesses "alors que le pape adore"