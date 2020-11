Dans une école avignonaise, des parents lancent leurs enfants par-dessus le portail quand ils sont en retard

On savait que les maires pouvaient interdire les lancers de nains à cause de la dangerosité de ce sport mais on ne savait pas que certains parents avaient envie de tester la pratique par eux-mêmes. À Avignon dans une école primaire, certains parents inconscients ont été pointés du doigt par la directrice d'un établissement scolaire après avoir jeté leurs enfants par dessus le portail de l'école.

En réaction, la directrice a interdit "le lancer d'enfants".

Au petit matin, les parents d'élèves ont pu voir ces recommandations un peu loufoques « Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail ! », « Quand je suis en retard, je reviens à 10 heures, ou 15 heures ». Ces affiches ont été mises à la mi-septembre par l'établissement scolaire arrête d'utiliser cette méthode dangereuse. Heureusement, aucun écolier n'a été blessé mais la directrice de l'école rappelle que « Des parents qui arrivaient après la sonnerie jetaient littéralement leurs enfants. Ce n’est pas arrivé tant de fois que ça, mais pour le peu que c’est arrivé, on a préféré prendre les devants. ». Si cela continue, peut-être sera-t-il nécessaire d'installer des trampolines pour facilier la pratique.