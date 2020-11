Le Printemps annonce la fermeture de quatre magasins à Paris, Le Havre, Strasbourg et Metz, et trois magasins Citadium

Le groupe Printemps a annoncé ce mardi lors d'un comité social et économique (CSE) extraordinaire la fermeture de quatre magasins Printemps situés à Paris, Le Havre, Strasbourg et Metz. Trois magasins Citadium (à Paris et à Toulon) sont également concernés. Cette décision s’inscrit dans le cadre d'un "plan de relance" visant à "assurer la pérennité de ses activités".

Selon Jean-Jacques Liebert, délégué syndical central CGT, "450 emplois sont concernés par un Plan de sauvetage de l'emploi, dont 330 dans les magasins Printemps et 120 chez Citadium".

Le groupe a précisé que sa priorité était "d'accompagner les salariés concernés par ce projet avec des mesures appropriées et personnalisées. Il fera également appel à un partenaire pour la recherche de repreneurs" des magasins.

Le groupe Printemps, fondé en 1865, détient 19 grands magasins en France à son nom, ainsi que huit magasins Citadium, et emploie près de 3.000 personnes.

La crise économique liée à l'impact de la pandémie de Covid-19, le confinement, le recul du tourisme, le mouvement des Gilets jaunes ont fragilisé les activités du groupe ces derniers mois et ces dernières années.