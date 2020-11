Bruce Springsteen devient le premier artiste de l'histoire à classer ses albums dans le top 5 des meilleures ventes sur six décennies différentes

Bruce Springstreen vient de décrocher un record avec la sortie de son nouvel album, « Letter to You ». Le « Boss » est officiellement devenu le premier artiste, dans l'histoire de la musique, à s'être classé dans le top 5 des charts américains au cours des six dernières décennies.

Dès sa sortie, « Letter to You » s’est classé dans les albums les plus vendus de la semaine, selon le site spécialisé Billboard.

Composé de neuf chansons inédites et de trois nouveaux enregistrements de titres de l'album de 1973 « Greetings from Ashbury Park, N.J. », « Letter to You » est sorti le 23 octobre dernier, un peu plus d'un an après la sortie de son film-concert, « Western Stars ».

Bruce Springsteen est apparu pour la première fois dans le prestigieux classement Billboard en 1975 avec « Born to Run », qui s'était classé numéro 3. Trois ans après, « Darkness on the Edge of Town » avait été numéro 5.

Dans les années 1980, cinq de ses albums, notamment « The River » en 1980, ont été dans le top 5. Sorti en 1984, l'album culte « Born in the U.S.A » était devenu numéro 1. Dans les années 1990, « Human Touch » était en seconde position et « Lucky Town » atteignait la troisième place dans les charts.

Six autres albums de Bruce Springsteen se sont placés dans le top 5 des charts dans les années 2000. Quatre albums se sont retrouvés en première place du classement : « The Rising » (2002), « Devils & Dust » (2005), « Magic » (2007), « Working On a Dream » (2009).

Dans les années 2010, Bruce Springsteen a atteint quatre fois le top 5. Ses albums « Wrecking Ball » et « High Hopes » ont atteint la première place des charts. Le classement de "Letter to you" pour les années 2020 lui permet donc de franchir le cap symbolique des six décennies de classement dans le top 5 des charts et participe encore un peu plus à la légende de l'impressionnante carrière de Bruce Springsteen, aujourd'hui âgé de 71 ans.