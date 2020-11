Et si les grandes guerres s'étaient terminées différemment ? Des historiens se penchent sur cette histoire alternative

Et si les nazis n'avaient pas été battus, comme dans le roman The Man in the High Castle, ou si les Soviétiques avaient débarqué un homme sur la Lune en premier, comme dans For All Mankind ? demande la BBC, en évoquant les cartes géographiques qui illustrent ces hypothèses qui n'intéressent pas seulement quelques amateurs de science-fiction, mais aussi des historiens.

"Les vrais maîtres développent des scénarios et des histoires étoffées, qui ne demandent qu'une multitude de cartes pour les accompagner. Le manuel d'histoire alternative For Want of A Nail de Robert Sobel est un tel scénario, explorant ce qui se passerait si les États-Unis avaient perdu la Révolution américaine" ajoute la BBC

"Un autre amateur passionné de cartes en ligne a exploré le «Reich des 1000 semaines», qu'il décrit comme un scénario de victoire nazi «réaliste» : «En termes simples, l'Allemagne signe un armistice avec la Grande-Bretagne au début de 1941, gagne la guerre contre l'URSS à grands frais. , et continue de devoir combattre une insurrection de guérilla en Europe de l'Est pendant des années alors que la Grande-Bretagne et l'Amérique construisent une alliance étroite contre eux."