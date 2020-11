Joe Biden pourrait devenir le plus vieux président nouvellement élu de l’histoire des Etats-Unis

Alors que l’incertitude demeure encore pour le vote par correspondance et pour les résultats en Pennsylvanie, en Arizona et en Géorgie, le candidat démocrate Joe Biden semble en passe de remporter l'élection présidentielle américaine. Sa victoire constituerait néanmoins un "record" puisqu'il deviendrait le plus vieux président nouvellement élu de toute l'histoire des Etats-Unis, selon des informations de CNews.

Né le 20 novembre 1942, Joe Biden aura 78 ans s'il devient président et prête serment le 20 janvier prochain.

Il dépasserait le record détenu jusqu'ici par… son rival républicain Donald Trump ! L’actuel locataire de la Maison Blanche avait été élu pour la première fois en 2016 à l'âge de 70 ans. Donald Trump est actuellement âgé de 74 ans.

L’âge avancé des candidats à l’élection présidentielle américaine cette année contraste avec l'âge de l'ensemble des présidents américains qui, en moyenne, avaient 55 ans et cinq mois lors de leur prise de fonctions, selon des précisions de France Culture.

La Constitution américaine prévoit un âge minimum de 35 ans pour diriger les Etats-Unis, elle ne prévoit pas en revanche d’âge maximum.

La vice-présidente démocrate, Kamala Harris, pourrait jouer un rôle prépondérant dans les années à venir en cas de difficultés pour Joe Biden sur le plan de la santé.