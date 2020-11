Avant la publication des résultats, Kanye West reconnait sa défaite à la présidentielle

Il est l'un des rappeurs les plus connus au monde mais l'un des candidats à la présidentielle américaine les plus confidentiel. Malgré sa notoriété, sa campagne a connu un "flop" magistral et le bulletin Kanye West n'était pas présent dans tous les états. Pourtant, rien ne l'a empêché de voter pour lui même et de l'afficher sur les réseaux sociaux.

Terre connu pour sa country, le Tennessee a pourtant été l'état avec le plus de votes pour le rappeur avec plus de 10 000 voix soit... 0,3% des bulletins. Une défaite cuisante qui n'a pas empêché le rappeur de rebondir sur les réseaux sociaux pour annoncer sa candidature pour 2024.

Aux États-Unis, les candidats indépendants des deux partis majoritaires n'ont pas la cote mais ils sont en grand nombre. Aux côtés de Kanye West, on retrouve le Parti Libertarien ou le Parti Vert qui à chacune des élections recoltent rarement plus de 5 %. Le cas de Kanye n'est donc pas une exception.