L'acteur Sean Connery est décédé à l'âge de 90 ans

L'acteur écossais Sean Connery est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé samedi 31 octobre la BBC ainsi que Sky news. Né le 25 août 1930, il avait fêté ses 90 ans cette année.

L'homme, qui avait pris sa retraite en 2003, après avoir incarné l'aventurier Alan Quatermain dans La Ligue des Gentlemen extraordinaires, est notamment célèbre pour son interprétation de l'espion britannique James Bond, qu'il incarna sept fois. C'est d'ailleurs lui qui apparaît à l'intérieur du canon d'une arme ensanglantée dans le générique créé par Maurice Binder.

Ce rôle, pour ce qui n'était alors qu'un film d'espionnage à petit budget, James Bond et Docteur No, il le décrocha d'une curieuse façon. En débarquant le jour du casting, il déclare, sans vouloir faire d'essais : "Vous me prenez tel quel ou pas du tout". Et plus il s'énerve, plus les deux producteurs du film, Albert R. Broccoli et Harry Saltzman, sont persuadé d'avoir trouvé la perle rare... Ce que Ian Fleming a bien du mal à voir, lui qui imaginait plutôt Cary Grant dans ce rôle.

En parallèle des sept James Bond qu'il tourna dans les années 1960, Sean Connery tourne dans plusieurs films notables de l'époque dont Pas de printemps pour Marnie (1964), Le Crime de l'Orient-Express (1974), L'Homme qui voulut être roi (1975) et Un pont trop loin (1977). On le verra aussi dans Le Nom de la rose (1986), Les Incorruptibles (1987), Highlander (1986) et Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989).

Fier écossais, anobli par la reine Élisabeth II en 2000 pour services rendus au cinéma britannique, il avait publiquement affiché son soutien à l'indépendantisme écossais.