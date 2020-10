Mort d'Alain Rey à l'âge de 92 ans

Alain Rey, célèbre linguiste et figure tutélaire du dictionnaire "Le Robert", est décédé à Paris dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre à l'âge de 92 ans. Cette triste nouvelle a été annoncée par son épouse et les éditions Le Robert.

Jeune diplômé en littérature, il avait animé l'équipe créée en 1951 par Paul Robert pour élaborer un nouveau dictionnaire "alphabétique et analogique" de la langue française, qui allait aboutir au "Grand Robert" en six volumes, puis en 1967 au Petit Robert.

Selon le site du Robert, Alain Rey "a été fasciné par les mots, leur musique et leur image, leur évidence et leur étrangeté, leur richesse et la lumière qu’ils projettent sur les choses et les êtres".

Alain Rey a fait la rencontre de Paul Robert, à l'issue de ses études de lettres et d'art médiéval. Dans les années 60, Alain Rey est devenu le rédacteur en chef des publications des éditions du dictionnaire Le Robert.

Ardent défenseur de l'évolution de la langue. Il était notamment favorable à la féminisation des noms de métiers.

Alain Rey a également publié de nombreux ouvrages. Il a aussi été chroniqueur à France Inter, sur France 2 et au Magazine Littéraire.

En 2005, Alain Rey avait été fait commandeur des Arts et des Lettres.

Son épouse et les éditions Le Robert ont publié un communiqué commun :

"Il n'a eu de cesse de représenter les enjeux, les richesses, mais aussi les mystères de la langue française. Toute sa vie, il prit plaisir à la raconter".