Un récif plus haut que l'Empire State Building dans la Grande Barrière de corail en Australie

La Grande Barrière de Corail, le plus grand récif de corail du monde, abrite plus de 1500 espèces de poissons, et 411 espèces de coraux durs, et l'on continue à y faire des découvertes, même si elle est victime de la pollution des mers. On vient d'y dévouvre un récif géant signale la BBC.

"La découverte d'un nouveau récif d'un demi-kilomètre de haut dans la zone au large de Cape York de la célèbre Grande Barrière de Corail montre à quel point le monde est mystérieux juste au-delà de notre côte", a déclaré le Dr Jyotika Virmani, l'un des scientifiques qui effectuaient une cartographie 3D du fond marin de la région, à bord d'un navire de recherche appartenant au Schmidt Ocean Institute (SOI), un groupe à but non lucratif basé en Californie.

Une étude publiée plus tôt ce mois-ci a révélé que la Grande Barrière de Corail avait perdu plus de la moitié de ses coraux depuis 1995 en raison du réchauffement des mers entraîné par le changement climatique ajoute la BBC.