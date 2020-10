Île-de-France : hausse importante des cambriolages de pharmacies

On constate une hausse spectaculaire des cambriolages de pharmacies en Ile-de-France note Le Figaro : "l'ordre national des pharmaciens a recensé 222 méfaits du 17 mars au 1er juillet. Pendant cette période, le nombre de cambriolages a été multiplié par six." et "Du côté de la police, on a comptabilisé pas moins de 403 faits de janvier à juin, contre 132 sur la même période en 2019, soit trois fois plus".

"À Paris et en petite couronne, les cambriolages d'officines ont augmenté de 205% par rapport à 2019". Le processus se répète : "Le plus souvent, les pharmacies se retrouvent avec la grille forcée, la porte cassée, l'intérieur de la pharmacie saccagée et le tiroir-caisse volé."

Des cambriolages rapides motivé par l'argent plus que par le vol de médicaments qui ne laissent pas le temps pour intervenir aux forces de l'ordre : "Les malfrats utilisent une méthode ultrarapide, sachant qu'ils restent en moyenne entre cinq et sept minutes à l'intérieur des officines".

Le nombre de personnes interpellées par la police suit la même courbe (+285%), mais cela n'empêche pas les pharmaciens de faire face à de coûteux dégats, tout en craignant que le montant de leur prime d'assurance s'envole lui aussi.