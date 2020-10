Des diplomates et des agents secrets américains critiquent l'administration Trump qui ne réagit pas aux attaques qu'ils subissent dans des postes diplomatiques à l'étranger

Tout a commencé par des sons et des symptômes étranges ressentis par plus d'une douzaine de responsables américains et des membres de leur famille en Chine en 2018. C'est ensuite devenu un mystère diplomatique concernant plusieurs pays et impliquant des spéculations sur d'éventuelles armes secrètes de haute technologie utilisées par certains pays.

La réponse n'a pas été la même partout souligne le New York Times. À Cuba, l'administration Trump a retiré la plupart de ses membres du personnel de l'ambassade et a émis un avertissement aux voyageurs , affirmant que les diplomates américains avaient subi des « attaques ciblées ». Le président Trump a expulsé 15 diplomates cubains de Washington et lancé une enquête indépendante, bien que Cuba ait nié toute implication.

Par contre, l'administration a peu parlé d'événements similaires en Chine et en Russie et minimisé l'hypothèse qu'une puissance hostile pourrait être responsable. Mais des épisodes similaires ont été rapportés par des officiers supérieurs de la CIA qui ont visité les stations de l'agence à l'étranger,

Les cas impliquant des officiers de la CIA, dont aucun n'a été rendu public, renforcent les soupçons selon lesquels la Russie a mené des attaques dans le monde entier. Certains analystes russes de haut niveau de la CIA, des responsables du département d'État et des scientifiques extérieurs aux services officiels, ainsi que plusieurs des victimes, considèrent la Russie est le coupable le plus probable étant donné son passé avec des armes qui causent des lésions cérébrales et son intérêt à perturber les relations de Washington avec Pékin. et La Havane.