Un projet de récupération de la radio du Titanic pour l'exposer provoque une bataille juridique

La société RMS Titanic Inc. souhaite descendre dans l'épave pour récupérer puis exposer la radio Marconi du Titanic qui a diffusé les appels de détresse du paquebot qui coulait entraînant la mort de 1.500 personnes.

Une juge de l'Etat du Maryland a autorisé cette opération en mai dernier. Pour récupérer cette radio, il faudrait qu'un submersible sans pilote se glisse découpe les tôles fortement corrodé sur le pont du navire. Une drague suceuse retirerait ensuite la boue et la vase, tandis que les bras manipulateurs pourraient couper les éventuels cordons électriques qui retiendraient encore l'appareil dans la cabine de l'opérateur radio..

Les avocats du gouvernement américain veulent bloquer l'expédition prévue. Ils citent des archéologues qui disent que des restes des victimes pourraient encore être présentes, et que cela serait un manque de respect pour les défunts.

RMS Titanic Inc. répond que des gens plongent sur l'épave du Titanic depuis 35 ans, et que personne n'a trouvé de restes humains. Le National Park Service n'est pas d'accord pour autant expliquant que dans une eau très profonde, froide et à faible teneur en oxygène la durée de conservation des restes humains est très longue.

Huit restes de marins ont été découverts sur le Hunley, un sous-marin confédéré qui a coulé en 1864. Et des ossements humains ont été trouvés sur une épave de bateau du premier siècle avant JC près de l'île grecque d'Antikythera.