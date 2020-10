La taxe foncière payée par tous les propriétaires a augmenté de plus de 30% en dix ans

Selon l’Union nationale des propriétaires immobiliers (citée par Le Parisien) entre 2009 et 2019, la taxe foncière a augmenté de 31,4 % en moyenne en France.

Cela concerne beaucoup gens en France : 17,5 millions de ménages possèdent leur résidence principale et 58 % des ménages possèdent un bien immobilier.

En 2020 les élections municipales ont permis une légère accalmie. Et on a vu "seulement" 12,1 % d'augmentation entre 2014 et 2019.

Et l’Union nationale des propriétaires immobiliers s'inquiète de la réforme de la taxe foncière qui doit avoir lieu en 2026, qui risque d'augmenter un peu plus la taxe payée par les propriétaires.