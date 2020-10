Thierry Ardisson raconte la seule fois de sa carrière où il a été censuré : sur C8 à propos du Qatar

Invité ce jeudi soir dans Quotidien pour parler de son actualité, notamment la série-documentaire sur l'ORTF qu'il narre pour France 3, sa chaîne Youtube en collaboration avec l'INA, et son projet de programme pour France Télévisions, Thierry Ardisson est revenu sur l'ensemble de sa carrière. Et il a fait une révélation étonnante : en quarante ans de télévision, il n'a été censuré qu'une seule fois.

"Moi, on ne m'a jamais censuré, sauf une fois. C'était sur C8 parce que j'avais interviewé un mec qui travaillait au Qatar et qui disait du mal du Qatar. Et la direction m'a fait comprendre que comme ils étaient en train de signer avec beIN, il fallait peut-être éviter de dire du mal du Qatar. C'est la seule fois de ma carrière, donc faut quand même le dire, parce que j'ai fait les pires conneries, je n'ai jamais été censuré, sauf une fois", a expliqué l'animateur.

Et lui de préciser que la censure n'est donc pas la norme à la télévision : "On dit ce qu'on veut à la télé, mais oui, il faut le dire aux gens parce qu'ils croient toujours... Si on ne dit rien, c'est parce qu'on n'a rien à dire en fait", a-t-il dit.