Nouvelles mesures contre la Covid-19 : plus de 20 millions de Français ont suivi l'intervention d'Emmanuel Macron sur l'instauration du couvre-feu

Le président Emmanuel Macron a dévoilé de nombreuses mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19 dans le cadre d'un entretien diffusé sur TF1 et France 2. L'instauration du couvre-feu était notamment au coeur de cette intervention. Ce dispositif va être déployé en Ile-de-France et dans huit métropoles pour endiguer l’épidémie de coronavirus. Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne sont concernées.

Sur TF1, l’entretien du président de la République a été suivi par 11,89 millions de téléspectateurs, soit 40,2% de part d’audience. 9,03 millions de personnes ont regardé cet entretien sur France 2, pour 30,5% de part d’audience, selon les données dévoilées par Médiamétrie ce jeudi.

Le président de la République a annoncé des "mesures plus strictes" afin de freiner le nombre de contaminations au Covid-19 "de 20.000 à 3.000-5.000" par jour.

Même si l'audience semble élevée, le record d’audience n'a pas été battu. L' allocution du 13 avril d'Emmanuel Macron avait été suivie par 36,7 millions de téléspectateurs. 35,4 millions de spectateurs avaient regardé son allocution du 16 mars, durant laquelle il avait mis en place le confinement.