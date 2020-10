Jouer à Doom sur un mini-ordinateur alimenté par l'électricité fournie par des pommes de terre en train de pourrir

Combien faut-il de pommes de terre pour produire suffisamment d'électricité pour faire une partie de Doom sur un mini-ordinateur Raspberry Pi Zero ? demande le site américain Gizmodo. C'est Equalo, un YouTubeur qui donne la réponse dans une vidéo de 17 minutes après environ un mois d'essais.

Chacun sait qu'une pomme de terre contient de l'acide phosphorique qui lui permet de produire de l'éctriité, mais très faiblement. Equalo a utilisé des centaines de pommes de terre, alignées sur le sol de son garage sans réussir.

Au bout d'un certain temps Equalo a calculé qu'il lui faudrait 770 morceaux de pommes de terre pour générer 4,5 volts, après les avoir fait bouillir pour qu'elles produisent plus. Mais le résultat n'est pas ragoûtant car elles se décomposent vite. Ayant échoué à alimenter le Raspberry Pi Zero, Equalo s'est rabattu sur une bonne vieillecalculatrice graphique TI-84 de marque Texas Instrument, qui consomme nettement moins. Et là tout s'est bien passé semble-t-il ?