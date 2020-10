Des villas de Los Angeles transformées en boites de nuit sauvages, bruyantes et illégales par des stars de TikTok

Quand on a 19 millions d'abonnés sur TikTok, au milieu d'une crise de santé publique comme celle que nous vivons, on devrait se comporter de manière exemplaire plutôt que de violer effrontément la loi et de publier des vidéos qui le montre estime le procureur de Los Angeles, en dénonçant le comportement de certains influenceurs du réseau TikTok qui organisent de grandes fêtes illégales dans les immenses villas qu'ils louent raconte Bloomberg.

Exemple avec la Sway House et ses 800 m2 louée par Bryce Hall, Noah Beck et Blake Gray, qui tournaient des vidéos dans ces lieux envahis par de jeunes fêtards au cours de soirées plus que bruyantes et même dans la journée. Un phénomène qui passe d'autant moins inaperçu que le télétravail se développe à cause du coronavirus, et que les voisins supportent mal ce tapage permanent.

Malgré plusieurs interventions des autorités, et les mesures prises par Airbnb contre des locations d'un soir ou d'un week-end, le phénomène continue à s'étendre. Cetains estiment que tant que les boites de nuit et les clubs de Los Angeles resteront fermés, rien n'empêchera l'existence de ces clubs clandestins.

Et ce phénomène attire, désormais, des sponsors qui paient le loyer et les frais d'organisations de ces soirées géantes.