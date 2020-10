Feriez-vous confiance à un bras robotique aidé par l'Intelligence Artificielle pour votre coloscopie ?

Une équipe britannique a développé un bras robotique alimenté par l'IA peut effectuer des coloscopies moins douloureuses pour rechercher un cancer de l'intestin en utilisant un aimant pour diriger de manière externe une sonde de caméra à travers l'intestin note le Daily Mail.

Au Royaume-Uni, quelque 100 000 coloscopies sont effectuées sur des patients chaque année via une sonde terminée par une caméra passée à travers le rectum dans le côlon pour rechercher des anomalies. Un examen nécessite des médecins hautement qualifiés et est donc limité en disponibilité.

"Ce que nous avons développé, c'est un système qui est plus facile à utiliser pour les médecins ou les infirmières et qui est moins douloureux pour les patients. "Cela marque une étape importante dans la démarche visant à rendre la coloscopie beaucoup plus largement disponible - essentielle si le cancer colorectal doit être identifié tôt" explique le professeur Pietro Valdastri de l'Université de Leeds.

Cette nouvelle configuration utilise toujours une sonde endoscopique, comme pour les coloscopies traditionnelles, mais la nouvelle version de l'équipe est plus petite - et est guidée après l'insertion non par un médecin ou une infirmière poussant le coloscope, mais à l'aide d'un aimant maintenu sur le patient par le robot.