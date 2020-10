10 % des productions télévisées dans le monde ont été inspirées ou modifiées à cause de la crise du coronavirus

«Depuis le mois de janvier, on estime à 10 % le nombre de productions “spécial Covid”, inspirés ou modifiés en raison de la crise sanitaire, à l’échelle mondiale», indique Avril Blondelot, la directrice content insight de Glance (Médiamétrie) souligne le Figaro.

Exemple avec «A Real Job: Nurse» programme en forme d’hommage aux infirmières : cinq célébrités passent plusieurs semaines dans des hôpitaux et faire l’expérience au jour le jour du métier d’infirmière aux côtés du personnel soignant et des malades.

De plus, les chaînes du monde entier ont dû s’adapter à des revenus en baisse et une production au ralenti en se tournant massivement vers des formats éprouvés. Selon l’institut de veille des tendances TV The Wit, «Big Brother» alias, en France, «Le Loft», est le deuxième format le plus adapté en 2020. Il date pourtant de 1999. Juste derrière, c’est un jeu de 1976, «Family Feud», renommé «Une famille en or» chez nous ajoute Le Figaro.