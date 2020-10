Contrat de recherche de l'armée américaine pour ravitailler des troupes terrestres via une fusée en une heure n'importe où dans le monde

Lors d'une réunion de la National Defence Transportation Association, le général Stephen R. Lyons, commandant de l'US Transportation Command (USTRANSCOM), a annoncé que l'USTRANSCOM souhaitait se tourner vers l'espace pour transporter rapidement la logistique militaire (ravitaillement, munitions etc..) pendant les situations d'urgence ou pour fournir une aide humanitaire, n'importe où sur terre en moins d'une heure, via des fusées réutilisables comme celles de la société Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) d'Elon Musk. Un contrat de recherche a donc été signé dans ce but indique un communiqué de l'l'USTRANSCOM.

Le transport spatial permettrait le déplacement rapide point à point de matériel tout en éliminant les escales ou le ravitaillement en vol des avions cargo classiques actuels. L'utilisation de fusées pourrait constituer une des plus grandes révolutions dans le domaine du transport depuis la naissance de l'aviation. Pour l'USTRANSCOM la prochaine frontière de la logistique se trouve dans l'espace.