A vendre : chambre de 6,51 m² à Paris dans le 4e arrondissement pour 134 000 euros

Une petite annonce immobilière, signalée par le quotidien Le Parisien, a fait réagir des internautes ce week-end : une agence Century 21 propose, en effet, une chambre située au 6e étage, dans un immeuble situé sur le quai de Gesvres, à Paris, avec vue sur sur 'île de la Cité et Notre Dame. Le prix ? 134.000 euros pour une surface, loi Carrez, de 6,51 m2 soit plus de 20.500 euros le mètre carré.

On y trouve une kitchenette, une douche, et un lit une place, placé en hauteur, sur une mezzanine. Interrogée l'agence immobilière répond "Tous les biens peuvent être vendus quellle que soit leur sruface". Par contre l'agence indiquait, de plus, que le bien pouvait être loué car il avait un volume habitable d'au moins 20 m2. C'était une erreur. Car le réglement sanitaire de Paris, exige une surface minimum de 9 m2 pour toute location. Une mention qui a donc été retirée.