Ses revenus sont menacés, le football français s'inquiète : l'Espagnol Mediapro veut faire baisser le prix du contrat de diffusion TV

Jaume Roures, le patron du principal diffuseur du Championnat de France de football, avec sa chaîne Telefoot n'a pas réglé son échéance du 6 octobre (172 millions d'euros) souligne l'Equipe. Et c'est une très mauvaises nouvelle pour tous les clubs qui devaient toucher de l'argent le 17 octobre prochain.

« La LFP a désormais pour priorité d’être en capacité d’assurer le paiement aux clubs de l’échéance en date du 17 octobre 2020 » indique le communiqué diffusé par la Ligue de football professionnel (LFP)

Mais cela paraît mal parti : "Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par le Covid-19, tout le monde le sait car tout le monde souffre. On ne remet pas en cause le projet en tant que tel. Mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s'est effondrée... " a déclaré Roures à l'Equipe.

L'Espagnol reconnaît au passage que les abonnés qui doivent payer pour voir Telefoot ne se bousculent pas au portillon : "C'est tiède. C'est le cas pour n'importe quel business affecté par le Covid. La situation est plus compliquée qu'on ne l'imaginait il y a deux ans quand on a acquis les droits."

Tout cela inquiète la ministre des Sports qui a réagi jeudi : « Il en va aujourd’hui de la survie non seulement du football professionnel, mais du football tout court, puisque cette convention qui lie la Ligue et le football amateur est conséquente et qu’une bonne partie des fonds qui émanent de ce contrat revient au sport amateur »,

"Un vent de peur souffle sur le football français... " écrit Sport 24 (groupe Figaro) "En tout état de cause, un nouvel appel d’offres n’est pas à exclure en cours de saison. Et au vu de la conjoncture actuelle, les enchères ne devraient pas s’envoler..."