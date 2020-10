La série Emily in Paris : un défilé de tous les clichés hollywoodiens imaginables, sur la vie dans la capitale

Emily in Paris, c'est une nouvelle série diffusée par Netflix dans les pays francophones et dans le monde entier. C'est la dernière création de Darren Starr, le créateur de la célèbre série Sex and the City,

La série montre une jeune consultante en marketing américaine (jouée par le sosie d'Audrey Hepburn, Lily Collins), envoyée vivre à Paris après l'acquisition d'une agence française par son entreprise. Ce qui s'ensuit est un défilé de tous les clichés hollywoodiens imaginables, sur la vie dans la capitale française estime la BBC britannique.

Emily devient une influenceuse, assiste à de somptueuses soirées imprégnées de champagne et rencontre des hommes parisiens branchés à chaque tournant. «Pour la plupart, les réalisateurs américains peignent leurs représentations de Paris et de sa culture à travers des lunettes nostalgiques ou roses [...]», explique le Dr Alice Craven, professeur en études cinématographiques à l'Université américaine de Paris.

Bon nombre des idées fausses sur Paris qui tourbillonnent dans l'imaginaire américain ne sont pas du tout des idées fausses - c'est juste qu'elles sont dépassées depuis 100 ans explique sur le site de la BBC, Addison Nugent qui vit à Paris depuis 10 ans