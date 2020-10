Des informaticiens et des mathématiciens ont fini par résoudre un problème de géométrie vieux de 90 ans

Les informaticiens et les mathématiciens de l'université américaine Carnegie Mellon ont par résoudre complètement la conjecture de Keller, un problème de géométrie sur lequel les scientifiques du monde entiers butaient depuis 90 ans.

Les chercheurs ont résolu le problème avec quatre mois de programmation informatique frénétique et seulement 30 minutes de calcul à l'aide d'un groupe d'ordinateurs explique la Carnegie Mellon University (CMU). Ils ont travaillé à partir des idées de John Mackey, professeur au Département d'informatique (CSD) et au Département des sciences mathématiques (qui s'intéresse au sujet depuis qu'il a été diplômé, il y a 30 ans), et de la solution a été un autre succès pour une approche lancée par Marijn Heule, professeur agrégé d'informatique.

C'est le mathématicien allemand Eduard Ott-Heinrich Keller (1906-1990) qui a, le premier, posé ce problème qui porte son nom, à partir d'une question sur le carrelage : comment couvrir une zone avec des carreaux de taille égale sans aucun espace ni chevauchement.

Le nombre de combinaisons à vérifier (dans la dimension sept) était ahurissant - un nombre à 324 chiffres - une solution impossible même avec un supercalculateur. Les chercheurs ont réussi à réduire leur recherche à environ un milliard de configurations.

Cela leur a permis de résoudre le problème en utilisant un cluster de 40 ordinateurs.