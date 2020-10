Découverte de cellules cérébrales intactes appartenant à un homme mort dans l'éruption du Vésuve, il y a près de 2.000 ans

Des cellules cérébrales préservées d'un jeune homme mort dans l'éruption du Vésuve, en Italie en 79 après Jésus Christ, ont été découvertes dans un matériau noir et brillant signale le Daily Mail.

Une analyse au microscope électronique révèle que ce matériau contient des neurones préservés. Le cerveau a été vitrifié lorsque l'éruption a fait monter les températures à plus de 500 ° C, puis s'est refroidi rapidement.

Selon le quotidien italien la Repubblica, cette découverte extraordinaire est le résultat du travail de l'anthropologue légiste Pier Paolo Petrone, chef du laboratoire d'ostéobiologie humaine et d'anthropologie légale à la section départementale de médecine légale de l'Université de Naples Federico II, en collaboration avec des géologues, des archéologues, des biologistes , des médecins légistes, des neurogénéticiens et des mathématiciens des universités et des centres de recherche nationaux,

Le Vésuve, situé sur la côte ouest de l'Italie, au bord de la baie de Naples, est le seul volcan actif d'Europe continentale et il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux du monde.