Une société norvégienne de jeux d'échecs en ligne entre en bourse

Play Magnus, le groupe de jeux d'échecs en ligne fondé, en 2014, par le champion du monde d'échecs, le norvégien Magnus Carlsen (29 ans) a levé 42 millions d'euros, à la bourse d'Oslo selon le quotidien britannique The Guardian. Pour accéder à cette plate-forme disponible pour les iPhone, les téléphones Android, et sur le web, les joueurs doivent payer un abonnement mensuel de 15 $ plus taxes.

Cette introduction en bourse est un nouveau signe du succès des jeux d'échecs en ligne depuis le début de la crise du coronavirus : «Depuis le début de la pandémie, la popularité des parties d’échecs de professionnels retransmises en ligne a explosé, tout comme l'utilisation des plateformes de jeu et d'apprentissage» explique Anders Brandt, le président de la société Play Magnus., cité par Le Figaro.

«Le confinement a presque doublé le trafic, avec notamment une forte demande des écoles et clubs d'échecs, à la recherche d'un service libre de publicités et de traqueurs», observe le Français Thibault Duplessis, fondateur, en 2010, de Lichess, n°2 mondial des échecs en ligne.

Lichess "se distingue de ses concurrents avec un modèle basé sur la gratuité. «C'est une association à but non lucratif loi 1901, motivée par des objectifs humanistes», explique Thibault Duplessis qui enregistre «10 millions de visiteurs uniques par mois, 4 millions de parties par jour et 8 millions de comptes de joueurs alors que tous les services sont accessibles sans inscription»