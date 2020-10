Mort du créateur japonais Kenzo Takada des suites du Covid-19

Kenzo Takada est décédé des suites du Covid-19. Cette information a été dévoilée ce dimanche dans un communiqué par son porte-parole :

"Kenzo Takada s'est éteint le dimanche 4 octobre 2020 à l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine des suites du Covid-19".

Kenzo Takada est connu pour ses imprimés graphiques et floraux. Le créateur avait vendu en 1993 sa marque de vêtements au géant LVMH. Il s'était retiré de la mode six ans plus tard.

Kenzo Takada est né le 27 février 1939 à Himeji près d'Osaka. Très tôt, il se passionne pour le dessin et pour la couture, enseignée à ses soeurs.

Il est arrivé en France en 1965 et a décidé de s'installer à Paris par le suite. La première collection de Kenzo Takada date de 1970. Il déménage en 1976 vers un lieu plus grand, place des Victoires, et fonde sa marque sous son seul prénom.

En 1983, il réalise sa première ligne pour hommes. Son premier parfum (Kenzo Kenzo) date de 1988.

Après avoir quitté la mode en 1999, il a participé à des projets plus ponctuels.

Avec ses "près de huit mille dessins", le créateur japonais "n'a jamais cessé de célébrer la mode et l'art de vivre", selon son porte-parole.