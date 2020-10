A Hong Kong la majorité des jeunes vivent chez leurs parents et doivent aller à l'hôtel pour avoir un peu d'intimité

La majorité des jeunes vivant avec leurs parents, les couples de Hong Kong se tournent vers d'autres moyens de mener une vie privée, dans cette ville où le prix de l'immobilier est dissuasif souligne la BBC. En 2017, le prix médian d'un logement était 18 fois plus élevé que le salaire médian annuel des ménages, alors que la densité de population est l'une des plus élevées du monde avec entre 6 et 7.000 habitants au km2, selon les sources.

Neuf jeunes sur 10 âgés de 15 à 24 ans et six Hongkongais sur 10 âgés de 25 à 34 ans vivent avec leurs parents, selon les données du gouvernement en 2019. Après avoir commencé à apparaître à Hong Kong dans les années 1960, les hôtels de court séjour se sont donc banalisés dans cette ville où il y a environ 300 love hôtels selon le fondateur-président de la Hong Kong Guesthouse Association, David Leung.

Pour faire face à la demande, et à la discrétion souhaitée, une nouvelle génération d'hôtels à enregistrement automatique à l'heure a commencé à émerger. Avec l'enregistrement à distance, la réservation à l'avance et des équipements dans la chambre tels que des services de streaming TV ou des jeux vidéo, elle séduit les jeunes couples qui souhaitent simplement passer du temps ensemble.

Une enquête de l'ONG locale d'éducation sexuelle Sticky-Rice en 2018 a révélé que plus de 70% des Hongkongais ont du mal à chercher un endroit pour faire l'amour et la plupart visitent des love hôtels jusqu'à cinq fois par mois.