Cet Anglais rachète la banque qui lui avait refusé de lui accorder un crédit

Àgé de 39 ans, ce citoyen de la couronne Britannique a le parcourt révé pour tout entrepreneur. Il a monté sa société de gestion de dettes et dix-huit ans plus tard, après un parcours semé d'embuches, le succès arrive enfin et il revend sa boîte pour un peu plus de six millions d'euros, l'occasion de rendre ses comptes. Une partie de sa plus value lui sert pour racheter un immeuble un peu particulier : celui de la banque qui lui a refusé son crédit pour monter ses affaires.

Au début de sa carrrière afin de récolter les fonds suffisants, il s'est dirigé vers la banque de sa ville natale d'Urmston en Angleterre. Il obtient un un rendez-vous avec la directrice de la banque mais tout tourne au vinaigre. Celle-ci annonce sur ton condescendant : "Le problème est que vous êtes un peu jeune et que vous n'avez aucune expérience dans les affaires. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire à ce stade."». Le jeune Adam s'est senti «humilié, frustré et triste» et avait déjà engagé des frais sans possibilité de se retourner financièrement. La situation était catastrophique, il avait un crédit pour sa ligne téléphonique et il ajoute «Je n'avais pas d'argent pour acheter un bureau ou une chaise, alors j'ai passé 4 mois par terre».

Une histoire qu'il pourra raconter à ses petits enfants car aujourd'hui, il possède plusieurs entreprises ainsi que le batiment d'une ancienne banque.