Le nuancier de la société Pantone propose une nouvelle couleur rouge Règles

Le célèbre nuancier de la société Pantone s'enrichit d'une nouvelle couleur : le rouge Règles. Pantone espère amènera les gens à parler plus souvent d'une partie de la vie qui n'est gnéralement pas évoquée. L'objectif, indique Laurie Pressman, vice-présidente du Pantone Color Institute, est « d'inciter tout le monde, quel que soit son sexe, à se sentir à l'aise pour parler spontanément et ouvertement de cette fonction corporelle pure et naturelle » signale le New York Times.

Cette annonce fait partie d'un plan marketing : Pantone s'est associé à la marque suédoise de produits féminins Intimina et à la campagne Seen + Heard de la marque, pour aider à faire des règles une partie intégrante de la vie quotidienne.

En moyenne, une femme a ses règles pendant 2 535 jours de sa vie, ajoute le New York Times mais cela continue d'être un obstacle pour l'égalité des femmes. Dans certaines parties du monde, les femmes sont encore victimes de discrimination pendant leurs règles, les jeunes manquent l'école pour gérer leurs règles et manquent de produits hygiéniques pour y faire face (tampons et serviettes). Il leur arrive aussi tout simplement de ne pas pouvoir accéder à des toilettes.