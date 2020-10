La Nasa invite le grand public à l'aider à trouver de nouvelles planètes en étudiant des photos

La Nasa a lancé Planet Patrol, une "plateforme de science citoyenne" un site web, qui permet aux membres du public de collaborer avec des astronomes professionnels pour trier un stock d'images étoilées collectées par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) pour détecter les signaux émanant de planètes et les signaux erronés qui ne correspondent pas à des planètes.

"L'œil humain est extrêmement doué pour repérer des imposteurs, et nous avons besoin de scientifiques citoyens pour nous aider à faire la distinction entre les sosies et les vraies planètes" explique Veselin Kostov, chercheur au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, et au SETI Institute de Mountain View, en Californie.

Le TESS, explique la Nasa, utilise ses quatre caméras pour prendre des images complètes d'une parcelle de ciel, appelée secteur, toutes les 10 minutes pendant un mois à la fois. Ce long regard permet à TESS de voir quand les planètes passent devant leurs étoiles, ou transitent, et atténuent leur lumière. Au cours d'une année, TESS recueille des centaines de milliers de clichés, chacun contenant des milliers de planètes possibles - trop pour que les scientifiques puissent les examiner sans aide.

Le public est invité à répondre à une série de questions pour chacune des images - contient-elle plusieurs sources lumineuses ou ressemble-t-elle à une lumière parasite plutôt qu'à la lumière d'une étoile. Ces questions aident les chercheurs à réduire la liste des planètes possibles pour une étude de suivi plus approfondie.

Et ce genre de collaboration entre le public et les scientifiques fonctionne. La nasa donne un exemple : "Un stagiaire d'été de Goddard a récemment aidé à découvrir la première planète de la mission TESS en orbite autour de deux étoiles grâce à un autre programme de science citoyenne appelé Planet Hunters TESS , géré par l' Université d'Oxford .