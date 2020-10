Nager dans la Seine : la Mairie de Paris inquiète face à la leptospirose, la maladie du rat

La Mairie de Paris redoute qu'en 2024, lors des Jeux Olympqies d'éventuels baigneurs soient contaminés par la leptospirose, plus connue sous le nom de «maladie du rat» signale Le Figaro. On peut se demander pourquoi la baignade serait plus un problème lors des J.0. Y-aura-t-il des compétitions de nage dans la Seine ? Oui semble-t-il : la Mairie souhaiterait organiser les épreuves de triathlon et de nage libre dans la Seine.

Le gouvernement semble d'accord avec Anne Hidalgo sur ce point puisque Barbara Pompili à la mi-septembre, a confirmé un plan d'actions de 1,4 milliard d'euros «pour rendre aux cours d'eau leur bon état écologique et permettre la baignade» notait, il y a quelques jours Le Figaro. Un programme ambitieux et coûteux qu'il sera peut-être délicat de mettre en action en quatre ans.

Entre autres, la Mairie craint les futurs baigneurs soient contaminés par la leptospirose, plus connue sous le nom de «maladie du rat» explique le Figaro : "Cette maladie infectieuse se transmet par l'urine des petits rongeurs, très nombreux dans la capitale. Or, lorsqu'il pleut, les réseaux d'eau débordent et se déversent dans la Seine. «Les inondations, les ouragans, et tous les phénomènes climatiques extrêmes favorisent la transmission de la maladie», relève Mathieu Picardeau, responsable du Centre national de référence (CNR) des leptospires de l'Institut Pasteur. Ces bactéries ayant tendance à survivre en milieu aquatique, le risque de transmission à l'Homme est bien réel."