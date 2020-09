Un système d'adresse gratuit pour localiser avec précision n'importe quel endroit dans le monde

Les adresses nous aident à trouver des personnes et des lieux, et elles aident les gens à nous trouver. Une adresse est également nécessaire pour sécuriser les documents officiels et faire certaines démarches comme ouvrir un compte bancaire. Cependant, plusieurs milliards de personnes n'ont pas d'adresse du tout ou en ont une qui n'identifie pas avec précision l'emplacement de leur domicile ou de leur entreprise.

C'est pour répondre à cette problématique, que Google a proposé un système gratuit de création d'adresses numériques open source appelé Plus Codes. pour que chacun dans le monde puisse avoir une adresse.

"Les codes Plus utilisent la latitude et la longitude pour produire une adresse numérique courte et facile à partager qui peut représenter n'importe quel endroit sur la planète. Par exemple, le code Plus «W2GJ + JQ, Johannesburg» représente l'entrée principale du bureau de Google à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mettez ce code dans Google Maps ou dans la recherche Google et vous serez amené directement à notre porte à Johannesburg" explique Google.

Ce système d'adresse permet de de fixer facilement un rendez-vous dans un grand espace public comme le mentionnait Euroe 1 en juin dernier, ou bien dans la nature. Il suffit de rentrer l'adresse dans Google Maps ou dans son GPS

Mais certains regrettent que les addresses Google soient moins faciles à retenir que celles proposées par le système concurrent What3Words.