Une marque de champagne propose un millésime 2010 bien que cette année-là soit considérée comme à oublier

En Champagne, une grande partie de la récolte 2010 a été perdue après les températures les plus basses depuis 1996, avec un hiver et un printemps froids. L’été a été chaud et sec jusqu’à la mi-août avec deux jours intenses de pluie. Cela a conduit à une invasion de botrytis - ou moisissure grise - et à la pourriture.

Pourtant, cet été, Dom Pérignon est devenue la première grande maison à sortir un millésime 2010 en édition limitée. Pourquoi ? Parce que la marque a découvert qu’à mesure que les raisins survivants mûrissaient, ils avaient conservé une acidité élevée, ce qui est rare signale l'agence américaine Bloomberg.

L'agence rappelle que la majorité du champagne n'est pas millésimé. Au lieu de cela, les raisins de différentes années sont mélangés pour créer une saveur uniforme, comme c'est le cas avec une marque comme Veuve Clicquot, par exemple.