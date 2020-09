55% des Français se prononcent pour une interdiction des tee-shirts laissant apparaître le nombril dans les lycées

Qu’est-ce qu’une « tenue républicaine » ou, du moins, une « tenue correcte » dans l’enceinte d’un lycée ? La question se pose depuis que le ministre de l'Education a employé ce terme.

Une enquête de l'Ifop, réalisée du 18 au 21 septembre, auprès de 2.077 personnes, pour l'hebdomadaire Marianne permet d'avoir une idée sur la position des Français dans ce débat.

Deux Français sur trois (66%) se prononcent pour une interdiction du port des « haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe des tétons est visible », sachant que c’est dans les catégories de la population les plus âgées (79% des seniors, contre 41% des jeunes de moins de 25 ans) et les plus imprégnées par la morale religieuse (73% des musulmans, 69% des catholiques pratiquants) que sa proscription est la plus soutenue.

L’interdiction du « crop top » le haut moulant qui s’arrête au-dessus du nombril est une mesure soutenue par un peu plus d’un Français interrogé sur deux : 55% des Français se disent favorables une interdiction des tee-shirts laissant apparaître le nombril dans les lycées.

Par ailleurs, la majorité des personnes interrogées sont pour l’interdiction du port de shorts courts dans les établissements scolaires (56%), mais chez les jeunes, cette volonté d’interdiction est nettement minoritaire (45%) analyse l'Ifop.

En ce qui concerne la mini-jupe, les positions sont moins tranchées : 49% de Français souhaitnt l’interdire à l'école, contre 51% qui sont favorables à son autorisation.