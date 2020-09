Amazon One : un nouveau système de paiement en magasin, un scanner qui analyse votre main

Payer ses achats, ou entrer dans un batiment ou un stade, de manière sécuriée, en plaçant simplement la main, sasn contact, pendant une seconde, au-desus d'un scanner biometrique. C'est un nouveau système proposé par Amazon sous le nom d'Amazon One.

Reliée à une carte de crédit «L'identification basée sur la paume est basée sur la capture des réseaux veineux de la paume», explique le Dr Basel Halak de l'École d'électronique et d'informatique de l'Université de Southampton cité par la BBC.

"Ces réseaux veineux sont différents pour chaque doigt et pour chaque personne, et comme ils sont cachés sous la surface de la peau, la falsification est extrêmement difficile."

Pour le Dr Halak le niveau de sécurité est à peu près équivalent à celui d'une analyse d'empreintes digitales, mais il peut être utilisé à une distance de quelques centimètres, ce qui le rend beaucoup plus pratique, et plus rapide.

Et le Dr précise : ""En comparaison avec d'autres formes d'identifiants tels que les dispositifs physiques, cette forme d'authentification biométrique est basée sur des caractéristiques physiques qui restent constantes tout au long de la vie et sont plus difficiles à simuler, à modifier ou à voler".

Le système est testé dans deux magasins d'Aamazon, à Seattle. Le consommateur peut peut utiliser une de ses deux mains.