Nouvelle découverte d'eau sur Mars : plusieurs lacs sur des milliers de km2

Des chercheurs disent avoir détecté un groupe de lacs cachés sous la surface glacée de la planète rouge selon Nature Astronomy.

Il y a deux ans, des scientifiques ont signalé la découverte d'un grand lac d'eau salée sous la glace au pôle sud de Mars, une découverte accueillie avec enthousiasme et un certain scepticisme. Maintenant, des chercheurs disent avoir confirmé la présence de ce lac - et en ont trouvé trois autres.

La découverte, annoncée le 28 septembre dans Nature Astronomy, a été réalisée à l'aide des données radar du vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne (ESA) qui est en orbite.

Les lacs sont répartis sur environ 75 000 kilomètres carrés, soit environ un cinquième de la superficie de l'Allemagne. Le plus grand lac central mesure 30 kilomètres de diamètre et est entouré de trois lacs plus petits, chacun de quelques kilomètres de large.

Si de tels réservoirs existent, ils pourraient être des habitats potentiels pour la vie martienne, mais la quantité de sel présente pourrait poser des problèmes explique Nature.