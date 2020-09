L'écrivain et polémiste Denis Tillinac est décédé

L'intellectuel Denis Tillinac, grand animateur de la vie intellectuelle et de la droite française depuis les années 1970, s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille. L'homme est mort d'une crise cardiaque. Il avait participé, ce vendredi, à la fête du livre Livres en vignes, organisée au cœur du vignoble bourguignon, au château du Clos de Vougeot (Côte-d'Or).

Écrivain et éditorialiste, ancien patron de la maison d'édition La Table ronde, Denis Tillinac était un conservateur revendiqué et un amateur de rugby. Cet ami de Jacques Chirac - disparu il y a un an jour pour jour - a écrit une soixantaine d'ouvrages (romans, récits, essais, nouvelles, poésies...), dont le dernier, Dictionnaire amoureux du Général (Plon), était consacré à de Gaulle. Tout au long de sa carrière, il a gagné de nombreux prix, dont le prix Roger Nimier pour L'Été anglais (Robert Laffont) ou encore le Grand Prix de littérature Henri-Gal, récompense de l'Institut de France sur proposition de l'Académie française, pour l'ensemble de son œuvre.

Plusieurs responsables politiques lui ont rendu hommage sur Twitter. Le patron du MoDem, François Bayrou, a salué un "esprit chaleureux et passionné, amoureux de son terroir, de son pays et de sa langue". Le Premier ministre Jean Castex a écrit : "Je veux saluer le gaulliste, l’homme de fidélité et l’écrivain profondément attaché à la terre qui l’avait vu naître et qu’il savait si bien raconter."