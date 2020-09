La chanteuse Juliette Gréco est morte à l'âge de 93 ans

L'icône de la chanson française, Juliette Greco, est morte à l'âge de 93 ans. Sa famille a communiqué un texte à l'AFP :

"Juliette Gréco s’est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun".

Juliette Gréco était arrivée à Paris dans sa jeunesse avec sa mère et sa sœur Charlotte. Elle devient petit rat à l’Opéra de Paris, avant d’entrer dans la Résistance, entraînée par sa mère. Capturées, sa mère et Charlotte sont envoyées au camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne, tandis que l’adolescente échappe à la déportation en raison de son jeune âge. Elle est emprisonnée à Fresnes. Elle sera libérée en 1942.

A l'âge de 15 ans et sans famille (sa mère et sa sœur ne reviendront d’Allemagne qu’en 1945 ), elle trouve refuge chez Hélène Duc, une amie de sa mère résidant à Paris, non loin du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Elle y découvre alors la vie culturelle et intellectuelle parisienne, ainsi que la politique, avec les Jeunesses communistes.

Juliette Gréco décide alors de prendre des cours d’art dramatique. Elle joue dans plusieurs pièces de théâtre à partir de 1946.

Juliette Gréco s'est ensuite lancée dans la chanson.

Elle a notamment réinterprétée les titres de nouveaux talents comme Jacques Brel, Léo Ferré ou Serge Gainsbourg. Sa reprise de "Jolie Môme", de Leo Ferré, en 1961, est l’un de ses titres les plus connus.

La chanson "Déshabillez-moi" de 1967, écrite par Robert Nyel, est également restée célèbre.

En 1984, la chanteuse est faite Chevalier de la Légion d’honneur par Laurent Fabius, alors Premier ministre. Les Victoires de la musique lui remettent, en 2007, une Victoire d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.