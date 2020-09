© STR / AFP © STR / AFP © STR / AFP

Futur Elon Musk espère produire une voiture électrique coûtant 25.000 dollars d'ici trois ans Avec Atlantico Rédaction De nouvelles batteries plus durables et plus puissantes permettraient d'atteindre cet objectif

De nouvelles batteries plus durables et plus puissantes permettraient d'atteindre cet objectif