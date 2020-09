Le prince Harry et Meghan Markle critiqués pour avoir donné leur avis sur la prochaine élection présidentielle américaine

Dans une vidéo diffusée par l'hebdomadaire américain Time à l'occasion de la diffusion de Time100, une liste des cent personnes les plus influentes dans le monde, le prince Harry et Meghan Markle ont commenté la prochaine élection présidentielle de novembre qui va opposer Donald Trump, président sortant, à Joseph Biden. Beaucoup y ont vu un appel implicite à voter contre Trump

Meghan Markle qui a la nationalité américaine, tout en étant duchesse de Sussex a déclaré que cette élection de novembre était "la plus importante de notre vie", tout en se gardant de se prononcer en faveur d'un des deux candidats. Harry, de son côté, a déclaré : "À l'approche de novembre, il est essentiel que nous rejetions les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne. '' Mais il a reconnu qu'il ne pouvait pas voter, étant citoyen britannique, et ajouté qu'il n'avait jamais voté, non plus, en Grande-Bretagne.

Ces commenaires ont suffi à déclencher des critiques : "Pourquoi un prince britannique et sa femme s'impliquent-ils dans une élection américaine? De quelle affaire s'agit-il? N'avons-nous pas mené une guerre pour mettre fin aux interférences de la monarchie britannique? " dit un commentateur américain. "Le prince Harry met le nez dans les élections américaines et dit aux Américains de voter contre le président Trump, c'est un comportement totalement inacceptable pour un membre de la famille royale" a déclaré Piers Morgan, un des responsables de la rédaction du quotidien britannique The Daily Mail.