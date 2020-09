Harcèlement en ligne : le YouTubeur français Marvel Fitness condamné et incarcéré

Connu sous le nom de Marvel Fitness sur YouTube où il est suivi 146.000 personnes, Habannou S., âgé de 31 ans, a été reconnu coupable de harcèlement en ligne, lundi 21 septembre, par le tribunal de Versailles. Six femmes et trois hommes ont fait l'objet de harcèlement en meute, d'insultes, de menaces et d'appels au suicide quotidiens sur tous les réseaux sociaux. Les fans de Marvel Fitness s'enprnaient aux cibles que leur désignait le YouTubeur. Ce dernier estime que ses prises de position ont été mal interpêtées et sorties de leur contexte, et qu'il n'était pas responsable du comportement de ses fans.

Sa condamnation ferme suivie d'une incarcération, est une sentence rare dans ce genre d'affaire. Dans une de ses dernières vidéos il dément tout harcèlement, et annoncait qu'il serait sans doute obligé de fermer sa chaîne et ses comptes

Marvel Fitness s'en était pris aussi à Me Laure-Alice Bouvier, avocate de huit des victimes, qu'il avait poursuivi dans la rue en la filmant. . Il a donc été condamné pour violence sur avocat. On note aussi que cet internaute très actif et très influent, s'est vu interdire "d’exercer une activité de création sur les réseaux sociaux ou sur tout site Internet".