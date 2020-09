Protéger les baleines d'un risque de collision en écoutant leurs chants

Les collisions entre des grands navires marchands rapides et les grandes baleines provoquent la mort de nombreux cétacés. Pour diminuer les risques de collusion un système appelé Whale Safe alertant les équipages, va être testé sur les approches des ports californiens de Los Angeles et Longbeach qui figurent parmi les plus importants du monde signale Fast.

Des micros sont posés sur le fond de la mer. Quand ils détectent le chant d'un baleine, un signal est nvoyé à une bouée qui le transmet aux navires qui circulent dans cette zone afin qu'ils soient vigilants et diminuent leur vitesse. Plus le navire va vite, plus le choc est mortel.

Un logiciel d'intelligence artificielle essaie d'identifier l'espèce de cétacés qui circule près du chenal menant au port. Le projet Whale Safe a reçu le soutien de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).