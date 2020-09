A 62 ans, après bientôt 40 ans de carrière, Madonna va réaliser un film sur sa vie. Elle en écrit le scénario avec la sécnariste américaine Diablo Cody (42 ans) qui a remporté l'Oscar du Meilleur Scénario en 2008 pour la comédie Juno. Le film sera produit par le studio Universal qui l'a annoncé ainsi : "Universal Pictures announces film based on the Untold true story of Madonna, written and directed by the artist herself".

Le communiqué de Madonna cité par France Info explique : "Je veux partager l'incroyable voyage dans lequel la vie m'a embarquée, en tant qu'artiste, musicienne, danseuse (...) La musique sera toujours au centre du film. C'est la musique qui me fait avancer et l'art qui me fait vivre. Il y a tant d'histoires inspirantes que personne n'a entendues. Et qui mieux que moi peut les raconter ? Il est essentiel de partager ma vie en forme de montagnes russes, avec ma voix et ma vision."

Universal n'a pas indiqué la date de sortie du film.